Fransa’da İmalat PMI Haziran’da 16 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran () – Fransa’da İmalat PMI Haziran’da Mayıs’taki 54.4 düzeyinden 53.1 düzeyine gerileyerek 16 ayın en düşük düzeyini gördü. İmalat Üretim Endeksi ise Haziran’da 51.8 ile 19 ayın en düşük düzeyine geriledi.

IHS Markit tarafından açıklanan öncü PMI verilerine göre;

Hizmet sektörü Fransa’nın toplam üretimindeki güçlü büyümede etkili oldu. Fransa Bileşik Üretim Endeksi Mayıs’taki 54.2 düzeyinden Haziran’da 55.6’ya yükseldi Fransa Hizmet Faliyetleri Endeksi Mayıs’taki 54.3 düzeyinden Haziran’da 56.4 düzeyine yükseldi. Fransa İmalat Üretim Endeksi ise Mayıs’taki 53.7 düzeyinden HAziran’da 51.8 düzeyine gerileyerek 19 ayın en düşük düzeyini gördü.