Fransa’da 10 bin tütün dükkanında kripto para birimi satılıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Şubat () – Fransa merkezli Digital Service’in alt kuruluşu Digycode ve ulusal satış noktası (POS) hizmet sağlayıcısı Ingenico arasındaki işbirliğiyle Fransa genelindeki 10 bin tütüncüden kripto para birimi satın alınabiliyor.

Söz konusu işbirliği, ülke genelindeki anlaşmalı tütüncülerden kripto para birimleri satımına olanak sağlarken, şu an Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple ve DASH’in satın alınabildiği, Bitcoin Cash ve Monero’nun da listeye ekleneceği belirtildi.

Digycode’un, Ağustos ayında piyasaya sürdüğü kripto para birimleri hizmetleri beklentilerin altında talep görürken, ülke genelinde 10 bin tütün dükkanında POS terminalleri bulunan Ingenico ile yaptığı anlaşmayla, şirketin piyasanın yüzde 42’sine hakim olması bekleniyor.

Devylx yazarkasası bulunan bütün tütün dükkanlarında kripto para birimi satışına imkan veren ve 11 Şubat’ta hizmete giren uygulama kapsamında müşteriler 20, 50 veya 200 euro değerinde makbuzlar satın alabilecek. Söz konusu makbuzlarla müşteriler Digycode internet sitesinde istedikleri kripto para birimini satın alabilecek ve alınan kripto para birimleri kullanıcının cüzdanına eklenecek.

Digital Service Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Pierre Guy Bareges, news.Bitcoin.com’a konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ürünümüzün çekirdeğine yerel erişim ve basitliği koyarak, halkın kripto para birimlerine olan erişimini demokratikleştirmeyi hedefliyoruz. Digycode’dan önce nakit parayla kripto para birimi satın almak, özellikle küçük kasabalarda ve kırsal alanlarda yaşıyorsanız, oldukça eziyetli bir deneyimdi.”