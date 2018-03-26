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Fransa AB tarafından konan cari açık hedefini on yıldır ilk kez tutturdu

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Mart () – Fransa ekonomisi 2017 yılında yüzde 2.0 büyüdü ve ülkenin cari açık/GSYH oranı son on yıldır ilk kez Avrupa Birliği tarafından konulan hedefleri tutturdu. Fransa Ulusal İstatistik Ofisi Insee verilerine...

Fransa AB tarafından konan cari açık hedefini on yıldır ilk kez tutturdu

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Mart () – Fransa ekonomisi 2017 yılında yüzde 2.0 büyüdü ve ülkenin cari açık/GSYH oranı son on yıldır ilk kez Avrupa Birliği tarafından konulan hedefleri tutturdu.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi Insee verilerine göre 2016’da cari açığının GSYH’ye oranı yüzde 3.4 olan Fransa’da 2017 yılı için bu oran yüzde 2.6’ya geriledi. Avrupa Birliği kurallarına göre ülkeler cari açık/GSYH oranlarını yüzde 3’ün altında tutmak zorunda ve Fransa bu kurala 2008 krizinden bu yana uyamıyordu.

Cari açık / GSYH oranının yüzde 2.9 gelmesi beklenirken yüzde 2.6 gelmesi, Euro Böglesi’nin ikinci büyük ekonomisinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde tekrar yükselişe geçtiğinin işaretlerinden biri.

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