Fransa Perakende PMI Haziran’da 50.0'nin altına düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Fransa’da Perakende satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayındaki 50.7 seviyesinden Haziran ayında 48.1’e gerileyerek, geçen yılın Mart ayından bu yana ilk kez, faaliyetlerde değişim olmadığını gösteren 50.0 düzeyinin altına geriledi ve Kasım 2016’dan bu yana görülen en düşük düzeyine indi.

PMI'daki düşüş satışlar ve kârlardaki azalmayı yansıtsa da, Haziran ayında işe alımlar yükseldi ve satın almalar artış göstermeye başladı.