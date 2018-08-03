Fransa'nın bütçe açığı yılın ilk altı ayında 58.9 milyar euroya geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ağustos () – Fransa’da merkezi bütçe açığı ilk altı ayda 58.9 milyar euroya geriledi.

Fransa Ekonomi Bakanlığı verilerine göre;

“2017 Haziran sonu 62.3 milyar euro olan merkezi bütçe açığı 3.4 milyar dolar iyileşme ile 58.9 milyar dolara geriledi.

“Bütçe harcamaları ilk altı ayda 171.6 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bütçe harcamaları 172.0 milyar dolardı.

“Bütçe gelirleri ilk altı ayda 159.4 milyar euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde bütçe gelirleri 160.2 milyar dolardı.”