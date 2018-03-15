Fransa Merkez Bankası büyüme beklentisini yüzde 1.9’a yükseltti

Hilal Sarı / 15 Mart () – Fransa Merkez Bankası, ülke ekonomisi 2017’de yüzde 2.0 ile son altı yılın en hızlı büyümesini yaşadıktan sonra, 2018 yılı için büyüme beklentisini yüzde 1.7’den yüzde 1.9’a yükseltti.

Fransa’da bugün açıklanan Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde değişme olmadı ve yıllık enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 1.2 olarak gerçekleşti.

Fransa Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada ekonomik görünüme yönelik yapılan değişikliğin güven göstergelerinin beklenenden daha iyi gerçekleşmesi nedeniyle yapıldığını söyledi. Uluslararası Para Fonu (IMF), OECD ve Avrupa Komisyonu da Fransa için yıl başından bu yana büyüme tahminlerini yükseltmişti.

Fransa Merkez Bankası 2019’a yönelik büyüme beklentisini ise euro’daki güçlenmeye bağlı olarak düşecek ihracat sebebiyle yüzde 1.8’den 1.7’ye düşürdü. 2020 büyüme beklentisi ise yüzde 1.6 düzeyinde bırakıldı.

Banka işsizlik oranının 2020 sonu itibariyle yüzde 7.9’a düşürüleceğini öngören banka, enflasyonun ise daha önceki tahminlere göre biraz daha hızlı artış kaydedeceğini öngördü.

Bankanın bu yıl için enflasyon tahmini yükselen enerji ve tütün mamülü fiyatlarına bağlı oalrak yüzde 1.6 olurken, 2020’ye kadar önce yüzde 1.4’e yavaşlayacağı sonra tekrar yüzde 1.8’e hızlanacağı öngörüldü.