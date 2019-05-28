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Fransa Maliye Bakanı: FCA-Renault birleşmesi harika bir fırsat

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Renault arasında planlanan birleşmeyi değerlendiren Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, olası birleşmenin Renault için “harika bir fırsat” olacağını söyledi. Le...

Fransa Maliye Bakanı: FCA-Renault birleşmesi harika bir fırsat

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mayıs () – Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Renault arasında planlanan birleşmeyi değerlendiren Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, olası birleşmenin Renault için “harika bir fırsat” olacağını söyledi.
Le Marie, Fransa Maliye Bakanlığı’nın birleşme olası birleşme ile ilgili tek şartının hiçbir fabrikanın kapatılmaması olduğu söyledi ve “Ben bu birleşme projesi hem Renault, hem de Avrupa otomotiv endüstrisi için harika bir fırsat” dedi.
FCA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Renault’ya yüzde 50 pay ile eşit ortaklık koşullarında bir birleşme teklif ettiğini duyurmuştu. FCA’nın duyusu sonrasında Renault’dan teklifin ellerine geçtiği ve firmanın yönetim kurulunun birleşme teklifini değerlendireceğini açıklaması gelmişti.

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