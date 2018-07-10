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Fransa imalat sanayi üretimi Mayıs’ta yüzde 0.6 geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Fransa’da imalat sektörü üretimi, Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.6 geriledi. Genel Sanayi Üretim Endeksi ise Mayıs’ta yüzde 0.2 geriledi. Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) verilerine göre,...

Fransa imalat sanayi üretimi Mayıs’ta yüzde 0.6 geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Temmuz () – Fransa’da imalat sektörü üretimi, Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.6 geriledi. Genel Sanayi Üretim Endeksi ise Mayıs’ta yüzde 0.2 geriledi.
Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) verilerine göre, Nisan’da imalat üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.4, sanayi üretimi ise yüzde 0.5 gerilemişti.
Insee’den yapılan açıklamada imalat üretiminin de, sanayi üretiminin de son üç aydır düşmekte olduğu vurgulandı ve şu bilgiler verildi:
“Son üç ayda, madencilik ve taş ocakçılığı, enerji ve su arzında üretim yüzde 2.3 gibi yüksek bir oranda azaldı.
“Aynı dönemde makine ve ekipman imalatı yüzde 1.2 azaldı.
“Ulaşım ekipmanı üretimi son üç ayda yüzde 1.0, diğer imalat kalemlerindeki üretim ise yüzde 0.4 azaldı.
“Kömür ve rafine petrol ürünleri imalatı ise aynı dönemde yüzde 14.7 ile çok sert bir düşüş yaşadı. Gıda ürünleri ve içecek üretimi ise yüzde 1.3 arttı.
“İmalat üretimi Mayıs’la biten üç aylık sürede, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.8 arttı.
“Sanayi üretimindeki yıllık artış ise aynı dönemde yüzde 0.9 oldu.”

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