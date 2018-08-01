Fransa İmalat PMI’ı 53.3’e yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Ağustos () – Fransa İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz’da 53.3 olarak gerçekleşti.

IHS Markit verilerine göre Fransa İmalat PMI verilerinde de bu ay artış gözlemlendi. PMI Temmuz’da Haziran ayındaki 52.5 düzeyinden 53.3’e yükseldi.

Fransa İmalat PMI’ı Temmuz’da 53.3 ile Haziran ayına göre arttı ve bu durum, "Üretimdeki büyüme ve sipraişlerin Temmuz’da bir önceki aya göre artması” olarak yorumlandı.