Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Fransa İmalat PMI Haziran’da 16 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz () – IHS Markit Fransa İmalat PMI Mayıs’taki 54.4 düzeyinden Haziran’da 52.5 düzeyine gerileyrek 16 ayın en düşük imalat büyümesine işaret etti. IHS Markit tarafından yapılan açıklamada üretim büyümesi...

Fransa İmalat PMI Haziran’da 16 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz () – IHS Markit Fransa İmalat PMI Mayıs’taki 54.4 düzeyinden Haziran’da 52.5 düzeyine gerileyrek 16 ayın en düşük imalat büyümesine işaret etti.
IHS Markit tarafından yapılan açıklamada üretim büyümesi ve yeni iş faaliyetleri büyümesindeki yavaşlamaların verideki düşüşün temel nedenlerinden olduğu vurgulandı ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Haziran verisi imalat sektörü büyümesinde yine yavaşlamaya işaret etti ve PMI Şubat 2017’den bu yana en düşük düzeyine geriledi.
“Yapılan ankette ortalama maliyet yüklerinde keskin ve hızlanan bir artış gözlemlendi. Anket katılımcıları bu yükselişin büyük ölçüde metal fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını söyledi.
“Girdi maliyeti enflasyonu dört ayın en yüksek düzeyine yükseldi. Çelik ve alüminyum fiyatlarındaki yükselişler anket katılımcılarının vurguladığı ana iki etken oldu.
“Yeni siparişlerdeki yavaşlamaya karşın imalatçılar istihdam yaratımında artış kaydetti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325