Fransa Hizmet PMI Temmuz’da 54.9’a geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Ağustos () – Fransa’da Hizmet PMI Temmuz’da, Haziran’daki 55.9 düzeyinden 54.9’a geriledi.
IHS Markit verilerine göre;
“Fransa Bileşik PMI ise Haziran’daki 55.0 düzeyinden Temmuz’da 54.4’e geriledi.
“Fransa hizmet sektörü büyümesi üçüncü çeyreğin başlangıcında devam etti.
“Hizmet üretim ve siparişleri tarihi düzeylerde yükselirken, Haziran’a göre hızında bir nebze yavaşlama oldu.
“Hizmet sektörü yeni siparişler Haziran’a göre daha tavaş artarken, hizmet sektörü işe alımlardaki artış 19. ayında.
“İş dünyası güveni pozitif kalmaya devam etti.
“Maliyetlerdeki artış da fiyat baskısı oluşturmaya devam etti.”