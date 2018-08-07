Fransa Haziran’da 6.25 milyar euro dış ticaret açığı verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ağustos () – Fransa ekonomisi Haziran’da 6.25 milyar euro dış ticaret açığı verdi. Fransa’nın dış ticaret açığı Mayıs’ta ise 6.02 milyar euro düzeyindeydi. Beklenti dış ticarette 5.52 milyar euro açık verilmesiydi.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi Insee verilerine göre;

“Fransa dış ticaret açığı Mayıs’taki 6.02 milyar euro düzeyinden, Haziran’da 6.25 milyar euro düzeyine yükseldi.

“Fransa cari açığı ise Mayıs’taki 2.3 milyar euro düzeyinden Haziran’da 2.9 milyar euroya yükseldi."