Fransa hanehalkı tüketimi Haziran’a yüzde 0.1 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – Fransa hanehalkı tüketim harcamaları, Haziran’da yüzde 0.1 artarken, ikinci çeyrekte yüzde 0.3 geriledi.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) verilerine göre hanehalkı dayanıklı tüketim malları harcamalarının tüketime göre daha hareketli olduğu belirtilirken, ikinci çeyrekte hanehalkı tüketiminin, son üç çeyrekteki düşüş eğilimini sürdürdüğü ve yüzde 0.3 gerilediği vurgulandı.

Insee’ye göre Fransa gıda tüketimi ikinci çeyrekte yüzde 1.3 düşerken, söz konusu gerilemede tütün ürünlerindeki harcamanın etkili olduğu yer aldı.

Veriler, enerji tüketiminin ikinci çeyrekte doğalgaz ve elektrik tüketiminin yakıta göre azalmasıyla yüzde 1.7 düştüğünü ve sanayi ürünlerinin ise hanehalkı dayanıklı tüketim mallarındaki dinamiğe bağlı olarak yüzde 0.4 arttığını ortaya koydu.