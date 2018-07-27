 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

Fransa GSYH’si ikinci çeyrekte yüzde 0.2 büyüdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sı (GSYH) 2018’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0.2 büyüdü. Fransa GSYH’si ilk çeyrekte de yıllık bazda aynı hızda büyürken, Fransa Ulusal İstatistik...

Fransa GSYH’si ikinci çeyrekte yüzde 0.2 büyüdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sı (GSYH) 2018’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0.2 büyüdü.
Fransa GSYH’si ilk çeyrekte de yıllık bazda aynı hızda büyürken, Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) verilerine göre mallar ve hizmetler üretimi ikinci çeyrekte yüzde 0.2 arttı ve hane halkı tüketim harcaması yüzde 0.1 düştü.
Verilerde ayrıca Fransa Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu’nun ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 0.7 arttığı ve söz konuşu artışta yüzde 0.1’lik kurumsal yatırım artışının etkili olduğu yer aldı.
Insee’ye göre, ithalat verileri birinci çeyrekteki yüzde 0.3’lük düşüşün ardından ikinci çeyrekte yüzde 1.7 arttı ve ihracat verileri ise birinci çeyrekteki yüzde 0.4 düşüşün ardından ikinci çeyrekte yüzde 0.6 artış gösterdi. İthalat ve ihracat verilerindeki büyümeye rağmen, dış ticaret dengesinin GSYH’yi olumsuz etkilediği vurgulandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar