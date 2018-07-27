Fransa GSYH’si ikinci çeyrekte yüzde 0.2 büyüdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Temmuz () – Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’sı (GSYH) 2018’in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0.2 büyüdü.

Fransa GSYH’si ilk çeyrekte de yıllık bazda aynı hızda büyürken, Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) verilerine göre mallar ve hizmetler üretimi ikinci çeyrekte yüzde 0.2 arttı ve hane halkı tüketim harcaması yüzde 0.1 düştü.

Verilerde ayrıca Fransa Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu’nun ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 0.7 arttığı ve söz konuşu artışta yüzde 0.1’lik kurumsal yatırım artışının etkili olduğu yer aldı.

Insee’ye göre, ithalat verileri birinci çeyrekteki yüzde 0.3’lük düşüşün ardından ikinci çeyrekte yüzde 1.7 arttı ve ihracat verileri ise birinci çeyrekteki yüzde 0.4 düşüşün ardından ikinci çeyrekte yüzde 0.6 artış gösterdi. İthalat ve ihracat verilerindeki büyümeye rağmen, dış ticaret dengesinin GSYH’yi olumsuz etkilediği vurgulandı.