Fransa GSYH büyümesi birinci çeyrekte yüzde 0.3’e yavaşladı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan () – Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa’da GSYH büyümesi 2018’in ilk çeyreğinde bir önceki çeyrekteki yüzde 0.7 düzeyinden, yüzde 0.3’e geriledi.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) bugün Fransa ekonomisine ilişkin şu verileri açıkladı:

- Hane halkı tüketim harcamaları ilk çeyrekte, 2017’nin son çeyreğindeki gibi yüzde 0.2 arttı.

- Mart 2018’de ise hane halkı ürün tüketim harcamaları aylık bazda yüzde 0.1 artarken, ilk çeyrekte değişmedi.

- Hizmet tüketim harcamaları ise bir önceki çeyrekte yüzde 0.5 artmışken, ilk çeyrekte artış yüzde 0.4’e geriledi.

- Toplam brüt sabbit sermaye oluşumu momentum kaybetti ve bir önceki çeyrekte yüzde 1.1 artmışken, 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 0.6 arttı.

- İhracat ilk çeyrekte yüzde 0.1 daraldı. Bir önceki çeyrekte Fransa’nın ihracatı yüzde 2.5 artmıştı.

- İthalat ise bir önceki çeyrekte yüzde 0.4 büyüdükten sonra, bu yılın ilk çeyreğinde yatay seyretti.

- Dış ticaret dengesi ilk çeyrekte Fransa’nın GSYH büyümesine katkı sağlamadı.

- Benzer şekilde stoklar yatay seyretti ve GSYH büyümesine etki etmedi.

- Sanayide üretici fiyatları Mart 2018’de aylık yüzde 0.3, yıllık yüzde 1.9 arttı.

- Şubat’ta üretici fiyatları aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 1.1 artmıştı.

- Nisan 2018’de öncü tüketici fiyatları Mart’ta olduğu gibi, yıllık yüzde 1.6 arttı.