Fransa Bileşik PMI Nisan’da 56.9’a yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Mayıs () – Fransa’da Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan’da Mart’taki 56.3 düzeyinden beklentilere paralel olarak 56.9’a yükseldi.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa Hizmet PMI ise Mart’taki 56.9 düzeyinden Nisan’da beklentilere paralel olarak 57.4’e yükseldi.

Veriler Fransa’da hizmet sektörünün ikinci çeyreğe güçlü başladığına, hizmet sektörü büyümesinin hızlandığına, ekonomik faaliyet büyümesinin de Mart’a göre hızlandığına ve 2011’den beri en güçlü büyüme hızına geldiğine işaret etti.