Frankfurter Allgemeine Zeitung: Türkiye'ye tatile gidin

İstanbul, 6 Mart () - Almanya'nın önemli gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16 sayfalık "Türkiye'de Tatil" temalı ek yayını ile Almanları Türkiye’de tatil yapmaya çağırdı.

Alman gazetecilerin, Türkiye'nin tarihi ve turistik değerlerini kaleme aldıkları Türkiye'de Tatil ekinde, Diriliş Ertuğrul dizisinin ünlü oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile yapılan röportaj da yer aldı.

Tur operatörü FTI CEO’su Dietmar Gunz da, dergiye yazdığı yazıda, Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı ve "Türkiye’ye gelen yabancı turist her yıl artmaya devam edecek. Türkiye bizim sadece en önemli pazarımız değil, aynı zamanda küresel büyüme hedeflerimiz için en önemli ülke. Bu yıl da Türkiye’ye yatırım yapmaya ve Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz" dedi. (Fotoğraflı)