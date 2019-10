Franchise sektörü 5 yılda yüzde 180 büyüdü: İş hacmi 50 milyar dolar

Son beş yılda yüzde 180 büyüme kaydeden franchise sektörü ‘Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda girişimcilere kapılarını açtı. Sektör büyüklüğünün yıl sonunda 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Fuarın marka olma yolunda önemine işaret eden UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Marka değilseniz yoksunuz ve yarından sonra var olmanız mümkün değil. Burası ekonominin tam ortasında olan ve marka olmayan ürünlerin marka olmasına yol açan, onlara öneri getiren bir platform” dedi.





Geçen yıl 43 milyar dolara ulaşan franchise sektörü 3 bin zincir işletmenin sahip olduğu 60 bin şube sayısı ile büyümeyi sürdürüyor. Zincir sayısı ile Avrupa birincisi olan Türkiye bu konuda son 5 yılda yüzde 180 büyüme gösterdi. Bu büyüme 200 bin kişiye yeni istihdam alanı yarattı. Şu ana kadar dışarıya açılan markaların sayısı 150’yi geçti. 700 Türk markası ise kısa süre içerisinde dünyaya açılmayı bekliyor. 2019 yılı sonunda franchising sektörünün büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşması beklenirken bu rakamın 2023 yılında iki katına ulaşacağı tahmin ediliyor.





Türkiye, coğrafi konumu ve kıtalar arasında oluşturduğu köprü görevi açısından, bayilik ve franchise vermek isteyen uluslararası markaların öncelikli tercihi olurken, yeni iş ortakları arayan markalar ‘Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda girişimcilerle bir araya geldi. 200’den fazla markanın katıldığı CNR Expo’da bugün başlayan ve 13 Ekim’e kadar sürecek olan fuarda, girişimciler yeni anlaşmalara, işbirliklerine, franchising ve bayilik sözleşmelerine imza atacaklar.





“MARKALAŞMAZSANIZ VAR OLMAZSINIZ”





Markalaşmanın önemine değinen Uluslararası Franchising Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın Demirören Haber Ajansı’na () yaptığı açıklamada, “Marka değilseniz yoksunuz ve yarından sonra var olmanız mümkün değil. Marka değilseniz ihracatı unutunuz ve yerel kalmaya mahkumsunuz. Bütün bunların kesiştiği nokta burası. İstihdam alanları, yeni zincirler… Burası ekonominin tam ortasında olan ve marka olmayan ürünlerin marka olmasına yol açan, onlara öneri getiren bir platform” dedi.





YURT DIŞINDAKİ MARKA SAYISININ ÇOĞALMASI İSTENİYOR





UFRAD 1991 yılından beri aralıksız olarak bu çalışmalarda bulunuyor. Şu an Türkiye’de 350’si yabancı olmak üzere bin 800 civarında marka var. Ama yeterli değildir. Yurt dışındaki marka sayımız henüz istediğimiz noktaya ulaşamadı. Türk markadarı uluslararası pazarda ne zaman adından söz ettirirse, oralarda franchise verirse o zaman çok daha farklı noktalara ulaşacağız. Şu an yaklaşık 150 markamız uluslararası arenada at koşturuyor, bunları çoğaltmaya çalışıyoruz. Doğru bir yönde ilerliyoruz”





1 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ





Yatırımcılar için 15 bin liradan, 1.5 milyon liraya kadar her bütçeye hitap eden franchise yatırımının bulunduğu fuarın 4 gün boyunca yaklaşık 1 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratması bekleniyor.