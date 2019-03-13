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Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak

İSTANBUL, () - KANADALI Four Seasons şirketi son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarda Akdeniz’e yöneldi. Tunus’taki otelini açan, Yunanistan’daki projesi için ise gün sayan şirket, bölgedeki en büyük yatırımını ise Tay Group ile...

Four Seasons’ın Akdeniz’deki son durağı Bodrum olacak

İSTANBUL, () - KANADALI Four Seasons şirketi son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarda Akdeniz’e yöneldi. Tunus’taki otelini açan, Yunanistan’daki projesi için ise gün sayan şirket, bölgedeki en büyük yatırımını ise Tay Group ile Bodrum’da gerçekleştiriyor. Projenin 2020’de bitmesi planlanıyor.
Akdeniz otel zincirlerinin yeni gözdesi konumuna geldi. Kanadalı zincir otel şirketi Four Seasons da, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla Akdeniz bölgesindeki otel sayısını arttırıyor. 2017 yılına kadar Güney Fransa, Beyrut ve İskenderiye’deki otelleriyle Akdeniz turizmine katkıda bulunan otel zinciri; 2017 yılının sonunda Tunus’taki yeni otelinin kapılarını açtı. Önümüzdeki aylarda ise Yunanistan’ın başkenti Atina’daki Astir Palace’ı hizmete alacak.
2020 YILINDA AÇILACAK
Four Seasons’ın bölgedeki en büyük yatırımı ise inşaat çalışmaları devam eden Four Seasons Resorts and Private Residence Bodrum olacak. Akdeniz çanağının en büyük resort’u olacak projenin 2020 yılında açılması planlanıyor. Hali hazırda Türkiye’de iki Four Seasons markalı otel bulunurken, Bodrum’da açılacak projeyle Türkiye, dünyada üç Four Seasons’a ev sahipliği yapan ender ülkelerden biri olacak. Bodrum’daki projenin yatırımcılığını ise aynı zamanda İstanbul’daki iki otelin de yatırımcısı olan Tay Group üstleniyor.

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