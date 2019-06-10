Fosun Group'tan Thomas Cook’un alt kuruluşu için alım teklifi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Haziran () – Hong Kong merkezli Fosun Tourism Group, dünyanın en eski tur operatörü Thomas Cook Group'un, tur operatörlüğü alanında faaliyet gösteren alt kuruluşunu satın almak için ön teklif yaptı.

Sky News’de yer alan habere göre, Fosun’un teklifi, Avrupa Birliği havacılık kurallarına uygun olmadığı için Cook’un havacılık sektöründeki faaliyetlerini kapsamayacak.

Haberde, Fosun’un olası bir teklif için JP Morgan ile çalıştığı belirtildi.

Thomas Cook’tan gelen yazılı açıklamada, “Yapılan ön teklifin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda bir kesinlik yok; ancak, yönetim kurulumuz, diğer stratejik seçeneklerimizle birlikte, hissedarlarımızın karını artırmak için her teklifi değerlendiriyor” denildi.

Sky News haberinde, Fosun Yönetim Kurulu Başkanı Guangchang Guo’nun yüzde 18.7 hisse ile Thomas Cook’un en büyük hissedarı olduğu ve Thomsa Cook’un Fosun Tourism’in ana şirketi Fosun International ile bir ortak iştiraki olduğu da belirtildi.

Thomas Cook’un 2019 yılının ilk yarısında zararı, 2018 yılındaki 215 milyon sterlinden, 1.4 milyar sterline yükselirken, firmanın karı aynı dönemde yüzde 6.0 azalarak 3.0 milyar sterline geriledi.