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Ford Otosan "Yüksek Hızlı İşleme Merkezi"ni devreye aldı

EKONOMİ 24.01.2020, 11:51
Ford Otosan "Yüksek Hızlı İşleme Merkezi"ni devreye aldı
Ford Otosan, Endüstri 4.0’a yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Kocaeli Fabrikası’nda Nesnelerin İnterneti (IoT) ve endüstri 4.0 destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini devreye alırken elektrikli araç üretimine yönelik çalışmaları kapsamında da endüstri 4.0 uyumlu aluminyum ve çelik sac şekillendirme yeteneği olan yeni pres hattı “Hat 30”u da devreye aldı.
Şirket, Kocaeli Fabrikası'nda devreye aldığı tüm makineleri birbirine bağlayan bir yazılım platformu üzerinde yapay zeka algoritmaları ile veriden değer yaratmayı hedefliyor. Fabrikadaki Yeni Yüksek Hızlı İşleme Merkezi ile akıllı sensörler ile anlık olarak tüm süreçlerin koordinasyon ve takibi gerçek zamanlı olarak sağlanacak. Geliştirilen algoritmalar adaptif bir üretim süreç yönetimine imkan sunarken, sistemde oluşabilecek arızalar daha erken teşhis edilebilecek. Tesiste geniş bant aralığına sahip kablosuz haberleşme teknolojisi sayesinde tüm makine ve enstrümanların uzaktan erişim ve kontrolü mümkün olacak. Otomatik üç boyutlu kalibrasyon sistemi ile geometrik doğruluğun sürekliliği sağlanacak, yeni nesil motor ve sürücüler ile enerji tüketimi de yüzde 10 azalacak.
Toplam 2.2 milyon euroluk yatırım ile hayata geçirilen Yüksek Hızlı İşleme Merkezi, otomasyon alt yapısına bağlı olarak 7/24 çalışabiliyor. Böylece, yıllık iç kaynak işleme kapasitesi yüzde 18 artarak 160 kalıp/yıl temposuna ulaşırken, hidrostatik yataklama teknolojisiyle de yüzde 30 daha yüksek ilerleme hızı yakalandı.
Ford Otosan’ın elektrikli araç üretimine katkı sunmasını da amaçladığı, 11.2 milyon euroluk yatırımla devreye alınan yeni pres hattı ‘Hat 30’ da Kocaeli Fabrikası’nda pres kapasitesini yıllık 500 bin araç üretimini destekleyecek noktaya ulaştırdı. Büyük Pres parçalarının üretiminde dış kaynak kullanımını azaltan ‘Hat 30’ projesi ile geleceğin otomotiv trendlerine hizmet edecek yeni elektrikli araç projelerinin aluminyum sac parça üretim ihtiyaçlarının karşılanması öngörülüyor.
Mekanik sac merkezleme yerine sektörde bir ilk olarak ‘optik merkezleme teknolojisi’ sisteminin devreye alındığı ‘Hat 30’ projesi ile dakikada altı parça olan üretim hızı yüzde 33 artırılarak dakikada minimum sekiz parçaya çıkarıldı. Yine sektörde bir ilk olan çekme preslerinde ses analizi ile tüm parçalarda incelme/yırtık tespit sistemi devreye alındı. Hat sonunda 2000 metrekareye varan alan kazancı içinsektörde bir ilk olan hat sonu “T-Konveyör” sistemi kullanıldı.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ford Otosan olarak, akıllı fabrika olarak adlandırdığımız ‘Endüstri 4.0’ çalışmalarımızı uzun soluklu yaptığımız yatırımlarla sürdürüyoruz. Bu yatırım ve çalışmalarımız sonucunda Kocaeli Fabrikamız, Türkiye’de bir ilk olarak, geçtiğimiz yıl Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) dünyada kabul ettiği ilk 16 fabrikadan biri olarak “Global Lighthouse Network” ağına katıldı. Ford’un tüm dünyada bu listeye giren ilk fabrikası olan Kocaeli Fabrikamızda şimdi de endüstri 4.0 uyumlu yeni pres hattımız ve Yüksek Hızlı İşleme Merkezimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz. Her iki proje için de otomotiv sektörünün sadece bugünkü değil, gelecekteki üretim taleplerini de karşılayabilecek, Endüstri 4.0’a uyumlu bir geliştirme süreci yürüttük. Bu gelişmeleri paylaşmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz”dedi. (Fotoğraflı)

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