Fon yöneticisi Klarman'dan küresel kriz ve sosyal patlama uyarısı

Erkan Öz / İstanbul, 5 Şubat () - ABD'li milyarder yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Seth Klarman, kamu borcu oranlarının bir sonraki küresel krize yol açabileceği uyarısı yaptı.

Baupost Group fonunu yöneten Klarman, yatırımcılarına gönderdiği 22 sayfalık bir mektupta özellikle kendi milli gelirini aşan ABD kamu borcuna dikkat çekerek, "Bir sonraki büyük mali krizin tohumları bugünün devlet borcu seviyelerinde bulunabilir" dedi ve ekledi:

"Ne kadar borcun çok fazla olduğunu bilmenin bir yolu yok, ancak ABD kaçınılmaz bir anda daha şüpheci bir borç piyasasının bize karşılayabileceğimiz oranlarda borç vermeye devam etmeyi reddedeceği bir noktaya ulaşacak…"

Yeni müşteri kabul etmeyen topqlam 28 milyar dolarlık kapalı bir fonu yöneten Klarman, borçların yanında hızla artan gelir adaletsizliği gibi faktörlerin de kapitalizmin sürdürülebilirliğine zarar verdiğini vurguladı.

Pek sık açıklama yapmayan Klarman, mektubunda ayrıca sosyal patlama uyarısı da yaptı. Milyarder fon yöneticisi, "Ekonomik olarak geride kalan ve kendilerine açık bir yararı olmadan gerçekleşen büyük bir ulusal borç ile ihanete uğradığını hisseden bir yeni nesilde sosyal rahatsızlıkların artacağını görmek zor değil" diye uyardı.