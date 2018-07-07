İZMİR'in Çeşme ilçesindeki ilk projesi olan ve villalardan oluşan 'Folkart Paşalimanı Çeşme'yi 2012 yılında tamamlayan Folkart'ın, 'Denize Açılan Kapı' sloganıyla denize sıfır ve modern mimari özellikleri barındıran diğer projelerinde de yaşam başladı.

Çeşme, gastronomi, eğlence, doğa turizmi, su sporları, termal olanaklar, festivaller, yat limanları ve benzeri birçok konuda öne çıkan bir ilçe olarak dikkat çekiyor. Çeşme'nin sadece yılın birkaç ayının yaşanılabileceği değil, 12 ay boyunca huzurun, mutluluğun, sakinliğin adresi olduğundan yola çıkan Folkart, birbirinden güzel ve modern projeler inşa ediyor. Folkart'ın iddialı tasarımları dünyaca ünlü Cannes, Tropez ve Mayorka gibi mimari tasarımlarıyla da öne çıkan turizm bölgelerindeki projeleri anımsatıyor. Projeler denize sıfır konumları, Çeşme Marina'ya yakınlıkları ve modern mimari özellikleri ile dikkat çekiyor.

Çeşme'deki ilk projesi olan ve villalardan oluşan 'Folkart Paşalimanı Çeşme'yi 2012 yılında tamamlayan Folkart, yeni projelere imza atmayı sürdürüyor. Folkart, 'Denize açılan kapı' sloganıyla denize sıfır ve modern mimari özellikleri barındıran projelerle Çeşme'de yeni yaşam merkezleri inşa ediyor. Folkart Çeşme projelerinde yaşam başladı. Folkart Blu projesi geçen yıl, Folkart Hills, Folkart Ardıç, Folkart Ilıca projelerinin inşaatı bu yıl tamamlandı.

FOLKART BLU ÇEŞME

Çeşme'nin en güzel bölgelerinden Paşalimanı mevkiindeki Folkart Blu, 2017 yılında tamamlandı. Denize sıfır konumuyla dikkat çeken projede her daire deniz manzarasına sahip. Şifa kaynağı olarak gösterilen termal su imkanın da bulunduğu Folkart Blu'da 83 suit yer alıyor.

FOLKART HILLS

Folkart Hills, Fenerburnu mevkiinde yer alıyor. Çeşme Marina'ya en yakın proje olarak öne çıkıyor. Denize sıfır konumuyla dikkat çeken projede 70 süit bulunuyor. Bu yıl tamamlanan proje mimarisi, marina ve limana yakınlığıyla Folkart sakinlerini doğal güzelliklerle buluşuyor. Folkart Hills, 2 dakika uzaklığıyla marinaya komşu konumda bulunuyor.

FOLKART ARDIÇ

Folkart'ın bu yıl teslim ettiği bir diğer projesi ise denize sıfır konumda bulunan Folkart Ardıç oldu. Ardıç ağaçlarının arasında yer alan projede, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere çeşitli süitler bulunuyor. Proje turkuaz rengi denizinin eşsiz manzarası ile benzersiz bir dinlenme imkanı sunuyor.

FOLKART ILICA

Folkart rezidans inşaatlarının yanı sıra villa projeleri ile de öne çıkıyor. Yine Çeşme'deki 32 villadan oluşan Folkart Ilıca projesi 2018 yılında teslim edilen projeler arasında yer alıyor.

Şirketin Boyalık mevkiindeki Folkart Boyalık Çeşme projesi ise 2019 yılında tamamlanacak.



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