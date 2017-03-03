Flash....!!!!!

EKONOMİ - Tüketici fiyatları Şubat'ta yüzde 0.81 arttı; yıllık enflasyon yüzde 10.13 ile iki haneye çıktı
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EKONOMİ - Tüketici fiyatları Şubat'ta yüzde 0.81 arttı; yıllık enflasyon yüzde 10.13 ile iki haneye çıktı
03 Mart 2017 Cuma 10:01
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