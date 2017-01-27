Flash....!!!!

EKONOMİ - Standard & Poors Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü. "Yatırım yapılamaz" düzeydeki notu değiştirmedi.
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EKONOMİ - Standard & Poors Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan, "negatif"e düşürdü. "Yatırım yapılamaz" düzeydeki notu değiştirmedi.
27 Ocak 2017 Cuma 19:49
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