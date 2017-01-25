Flash....!!!!

EKONOMİ - Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından yükselişe geçen dolar 3.85 lirayı, euro da 4.13 lirayı aştı
EKONOMİ - Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından yükselişe geçen dolar 3.85 lirayı, euro da 4.13 lirayı aştı
25 Ocak 2017 Çarşamba 18:05
EKONOMİ - Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının ardından yükselişe geçen dolar 3.85 lirayı, euro da 4.13 lirayı aştı
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