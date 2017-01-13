Flash....!!!!

EKONOMİ - Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini Pazartesi'den itibaren toplam 11 milyar liraya düşürdü
EKONOMİ - Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini Pazartesi'den itibaren toplam 11 milyar liraya düşürdü
13 Ocak 2017 Cuma 18:21
EKONOMİ - Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerini Pazartesi'den itibaren toplam 11 milyar liraya düşürdü
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