Flash....!!!!

EKONOMİ - Dolar 3.72 lirayı, euro 3.92 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeylere çıktı; liranın dolar ve euro karşısında günlük kaybı yüzde 2.0'yi geçti
EKONOMİ - Dolar 3.72 lirayı, euro 3.92 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeylere çıktı; liranın dolar ve euro karşısında günlük kaybı yüzde 2.0'yi geçti
09 Ocak 2017 Pazartesi 12:56
EKONOMİ - Dolar 3.72 lirayı, euro 3.92 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeylere çıktı; liranın dolar ve euro karşısında günlük kaybı yüzde 2.0'yi geçti
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