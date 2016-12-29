Flash....!!!!

EKONOMİ - Ekonomide güven yılın en düşük düzeyine geriledi; TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında yüzde 18.5 birden düşerek, 86.55 düzeyinden 70.52'ye indi.
EKONOMİ - Ekonomide güven yılın en düşük düzeyine geriledi; TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında yüzde 18.5 birden düşerek, 86.55 düzeyinden 70.52'ye indi.
29 Aralık 2016 Perşembe 10:08
EKONOMİ - Ekonomide güven yılın en düşük düzeyine geriledi; TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Aralık ayında yüzde 18.5 birden düşerek, 86.55 düzeyinden 70.52'ye indi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:34
|08:20
|13:16
|15:37
|17:55
|19:28