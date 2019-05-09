EKONOMİ - Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranını yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdi
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EKONOMİ - Merkez Bankası Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranını yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdi
09 Mayıs 2019 Perşembe 16:04
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