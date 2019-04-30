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Flash!!!

EKONOMİ - Merkez Bankası 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da tuttu

Flash!!!

EKONOMİ - Merkez Bankası 2019 TÜFE tahminini yüzde 14.6'da tuttu

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