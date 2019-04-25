EKONOMİ - MB : Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.
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EKONOMİ - MB : Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.
25 Nisan 2019 Perşembe 14:04
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