EKONOMİ - Merkez Bankası: İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.3 düzeyine çıktı.
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EKONOMİ - Merkez Bankası: İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.3 düzeyine çıktı.
25 Mart 2019 Pazartesi 10:02
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