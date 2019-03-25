EKONOMİ - Merkez Bankası : Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.
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EKONOMİ - Merkez Bankası : Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.
25 Mart 2019 Pazartesi 08:37
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