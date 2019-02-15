EKONOMİ - Kasım döneminde işsizlik yüzde 12.3'e, tarım dışı işsizlik yüzde 14.3'e yükseldi
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EKONOMİ - Kasım döneminde işsizlik yüzde 12.3'e, tarım dışı işsizlik yüzde 14.3'e yükseldi
15 Şubat 2019 Cuma 10:02
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