EKONOMİ - Sanayi üretimi Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 azaldı
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EKONOMİ - Sanayi üretimi Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 azaldı
14 Şubat 2019 Perşembe 10:04
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