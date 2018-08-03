EKONOMİ - Üretici fiyatları Temmuz’da 1.77 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.
EKONOMİ - Üretici fiyatları Temmuz’da 1.77 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.
03 Ağustos 2018 Cuma 10:05
EKONOMİ - Üretici fiyatları Temmuz’da 1.77 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.
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