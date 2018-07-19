EKONOMİ - MB Beklenti Anketi: Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi
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EKONOMİ - MB Beklenti Anketi: Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi
19 Temmuz 2018 Perşembe 14:33
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