Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Flash!!!

EKONOMİ - İnşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77.2 iken, Haziran ayında yüzde 2.4 azalarak 75.3 değerine düştü

Flash!!!

EKONOMİ - İnşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77.2 iken, Haziran ayında yüzde 2.4 azalarak 75.3 değerine düştü

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325