EKONOMİ - Borsa İstanbul Endeksi yüzde 3.55 artışla 99 bin 256 puandan açıldı
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EKONOMİ - Borsa İstanbul Endeksi yüzde 3.55 artışla 99 bin 256 puandan açıldı
25 Haziran 2018 Pazartesi 10:00
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