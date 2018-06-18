EKONOMİ - İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9
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EKONOMİ - İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9
18 Haziran 2018 Pazartesi 10:01
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