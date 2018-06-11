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Flash!!!

EKONOMİ - Cari açık Nisan'da 1 milyar 706 milyon dolar artışla 5 milyar 426 milyon dolara, Nisan sonunda on iki aylık cari işlemler açığı 57 milyar 73 milyon dolara yükseldi.

Flash!!!

EKONOMİ - Cari açık Nisan'da 1 milyar 706 milyon dolar artışla 5 milyar 426 milyon dolara, Nisan sonunda on iki aylık cari işlemler açığı 57 milyar 73 milyon dolara yükseldi.

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