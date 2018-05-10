EKONOMİ - ABD’de çekirdek TÜFE Nisan’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.1 arttı
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EKONOMİ - ABD’de çekirdek TÜFE Nisan’da aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.1 arttı
10 Mayıs 2018 Perşembe 15:33
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