EKONOMİ - ABD’de Üretici Fiyat Endeksi Nisan’da yıllık yüzde 2.6 arttı
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EKONOMİ - ABD’de Üretici Fiyat Endeksi Nisan’da yıllık yüzde 2.6 arttı
09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:34
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