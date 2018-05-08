EKONOMİ - Dolar 4.3131 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, euro 5.12 lirayı aştı
Flash!!!
EKONOMİ - Dolar 4.3131 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, euro 5.12 lirayı aştı
08 Mayıs 2018 Salı 19:05
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü Haber) SMA hastası Umutcan...
- 2SMA hastası Umutcan ilacını istiyor
- 3(Görüntülü Haber) Pembe Rota'nın...
- 4(Ek fotoğraf) - Pembe Rota'nın hedefi...
- 5(Ek fotoğraf) - Pembe Rota'nın hedefi...
- 6(Görüntülü Haber) Hemşirelik haftasında...
- 7Pembe Rota'nın hedefi 10 bin kadın
- 8Hemşirelik haftasında beyaz önlüklerini...
- 9Hastalıkları Onları “Deha” Yaptı
- 10Sergilerin en tatlısı İstanbul Gelişim...
- 1Ünlü Matematikçi Rossi: Türkiye, eğitimde...
- 2Anneler Hepsiburada’nın desteklediği...
- 3(Görüntülü Haber) Bu okuldaki tüm öğrenciler...
- 4(Görüntülü Haber) İde okulları öğrencileri...
- 5Bu okuldaki tüm öğrenciler örnek davranış...
- 6İde okulları öğrencileri "Kristal...
- 7Geleceğin bilim insanları projeleriyle...
- 8İstanbul Esenyurt Üniversitesi Futsal...
- 9Eğitim Zirvesi Maltepe Üniversitesi'nde...
- 10Okul rehberleri Maltepe Üniversitesi'nde...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü Haber) Yeşil Yol'a...
- 2ÇOMÜ 'Troya Yılı' öğrenci...
- 3Gümüşhacıköy'de hafif ticari araç...
- 4DHA YURT - Sokakta eşini döven şüpheliye...
- 5Sokakta eşini döven şüpheliye 'evden...
- 6(Görüntülü Haber) Dövülen engelli...
- 7Mahallede olayların çıkmasına neden...
- 8Spor Toto 1'inci Lig Play-off müsabakalarında...
- 9Beyoğlu'nda, restoranın mutfağında...
- 10(Görüntülü Haber) Sokakta eşini döven...
- 11(Görüntülü Haber) Niğde'de AK...
- 12DHA ANKARA- Akar'ın eski koruma astsubayı:...
- 13(Görüntülü Haber) Fikri Işık: Avrupa'da...
- 14(Görüntülü Haber) Vahşice öldürülen...
- 15(Görüntülü Haber) Hasan Çavuşoğlu:...
- 16Niğde'de AK Parti'li belde belediye...
- 17Niğde'de AK Parti'li belde belediye...
- 18Akar'ın eski koruma astsubayı: Komutanın...
- 19Akar'ın eski koruma astsubayı: Komutanın...
- 20DHA YURT BÜLTENİ-16
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:46
|05:46
|13:12
|17:06
|20:16
|22:02
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv