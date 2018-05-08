EKONOMİ - Dolarda yeni rekor 4.3018 lira, tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde yüzde 14.01'i gördü
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EKONOMİ - Dolarda yeni rekor 4.3018 lira, tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde yüzde 14.01'i gördü
08 Mayıs 2018 Salı 16:50
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