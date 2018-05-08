EKONOMİ - Dolar 4.30 lirayı da aşarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
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EKONOMİ - Dolar 4.30 lirayı da aşarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı
08 Mayıs 2018 Salı 12:02
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