EKONOMİ - Almanya'da imalat sektörü yeni siparişler Mart'ta aylık yüzde 0.9 düştü, yıllık yüzde 3.1 arttı
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EKONOMİ - Almanya'da imalat sektörü yeni siparişler Mart'ta aylık yüzde 0.9 düştü, yıllık yüzde 3.1 arttı
07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:52
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