EKONOMİ - Beklentileri aşan enflasyon sonrası dövizlerde tırmanış sürüyor; dolar 4.29 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, euro 5.1335 lirayı gördü
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EKONOMİ - Beklentileri aşan enflasyon sonrası dövizlerde tırmanış sürüyor; dolar 4.29 lirayı aşarak yeni tarihi rekor düzeye tırmandı, euro 5.1335 lirayı gördü
04 Mayıs 2018 Cuma 12:56
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