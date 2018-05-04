EKONOMİ - Euro Bölgesi Bileşik PMI Nisan’da 55.1’e geriledi, beklenti 55.2
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EKONOMİ - Euro Bölgesi Bileşik PMI Nisan’da 55.1’e geriledi, beklenti 55.2
04 Mayıs 2018 Cuma 11:08
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